Депутат Виталий Милонов принял участие в посадке деревьев в Пушкине

• 14:21 • 28 июня 2019
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Виталий Милонов назвал Царское Село одним из самых зеленых городов России
Фото: instagram.com/@villemilonov
Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов принял участие в праздничной посадке деревьев в Пушкине. 28 июня город отмечает день рождения.
Милонов отметил, что посадка больших деревьев — хорошая традиция, которую необходимо распространить на все города Ленинградской области, передает издание «Невские новости».
Депутат назвал Царское Село одним из самых зеленых городов России. Он отметил, что местные жители могут по праву этим гордиться.
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