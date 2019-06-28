Игорь Додон: Политикам Молдовы впервые удалось договориться
Политикам Молдовы впервые за 28 лет удалось договориться. Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон в эксклюзивном интервью телеканалу «Мир».
Он отметил, что политикам, которые видят по-разному будущее своей страны, удалось сесть за стол переговоров и объединиться. Теперь страна получила возможность создать нормальную политическую систему и проводить взвешенную внешнюю политику.
— Этот внутренний консенсус, это правительство, это парламентское большинство поддерживают 80 процентов населения, — подчеркнул Додон.
Додон назвал смену правительства в республике большим достижением и отметил, что эти события войдут в новейшую историю страны.
Источник: mir24.tv
Читайте также: Эксперт: Молдавия может остаться без российского газа из-за Украины