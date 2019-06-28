Состязание европейских яхт-клубов пройдет в центре Санкт-Петербурга

• 15:09 • 28 июня 2019
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Россию в квалификационном этапе представят пять команд — призеров Национальной парусной лиги России сезона 2018
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»
Состязание самых сильных европейских яхт-клубов пройдет в акватории Невы с 4 по 7 июля. Северная столица уже в четвертый раз примет квалификационный этап Национальной парусной лиги чемпионов Европы.
В соревнованиях примут участие команды из России, Австрии, Италии, Финляндии, Швеции. Наблюдать за соревнованиями жители и гости города смогут с набережных и пляжей. Для болельщиков также будет организована специальная зона, где можно будет поиграть в пляжный волейбол, испытать парусный тренажер.
Россию в квалификационном этапе представят пять команд — призеров Национальной парусной лиги России сезона 2018, сообщает издание «Невские новости».
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