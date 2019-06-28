Сергей Собянин: Цифровое будущее наступило сегодня

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о том, как современные технологии решают проблемы горожан.



По его словам, будущее в ряде сфер уже наступило. Сергей Собянин перемены обобщил одним названием — «Цифровая трансформация. Разговор с Германом Грефом». Беседа проходила на заседании Петербургского международного экономического форума.

— Одной из модных тем последних лет является цифровизация государственного управления. Нам рассказывают о фантастическом будущем в цифровом мире, — пишет мэр. — Но, на самом деле, это будущее давно уже наступило — во всяком случае, в Москве. Улучшение транспортной ситуации, модернизация государственных услуг, повышение доступности образования и здравоохранения — ничего этого не было бы без создания мощных информационных систем. Ну или было бы, но намного дороже и хуже, — рассказал Сергей Собянин.

Он вспомнил, как в 2010 году за порогами детских садов оставались 150 тысяч детишек, которым не нашлось мест.

— Что было делать? Построить 700–800 новых детских садиков? — задал вопросы глава города. — Помню, на одной из строек на меня чуть ли не с кулаками набросились местные жители. Им детсад во дворе был не нужен, а молодые мамы с колясками хмуро наблюдали за этой сценой. «Цифра» решила эту проблему, — отметил мэр Москвы.

По его признанию, администрации больших городов постоянно сталкиваются с одной и той же проблемой. Как же узнать, чего в действительности хотят горожане? То самое «молчаливое большинство», которое не ходит на митинги, не участвует в работе политических партий и общественных организаций.

— Электронная демократия впервые позволила если не решить, то хотя бы приблизиться к решению этой проблемы, — отметил градоначальник. — Разумеется, без электронных услуг мы вряд ли бы победили очереди. Вы никогда не задумывались, какой бы была длина очереди, если бы в нее встали жители, которые ежедневно получают услуги на mos.ru? Есть ли альтернатива цифровой трансформации? — задал вопросы Сергей Собянин. По его признанию, цифровая трансформация — не панацея и не золотой ключик для решения всех городских проблем.

— «Цифра» не отменяет необходимость строительства новых домов, дорог, школ и поликлиник. Она лишь помогает, но не заменяет учителя и врача, — отмечает Сергей Собянин. — Но именно благодаря «цифре» во многих сферах мы можем добиться того, что раньше считалось невозможным, — обеспечить социальное равенство, когда все москвичи, независимо от места проживания, получают множество качественных услуг. Любая трансформация — это сложно. Но надо пройти этот путь, — резюмировал мэр.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о создании нового пешеходного пространства в столице