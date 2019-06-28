Россиянки с детьми смогут пройти обучение и повысить квалификацию
Повысить квалификацию и пройти переобучение в рамках национального проекта «Демография» к 2024 году смогут 230 тысяч женщин. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в секретариате зампреда российского правительства Татьяны Голиковой.
Вице-премьер рассказала, что в рамках нацпроекта «Демография» проводится ряд мероприятий по содействию занятости женщин с детьми и созданию благоприятных условий для совмещения работы и ухода за ребенком. Направлять женщин на профобучение и повышение квалификации будут органы службы занятости, а само обучение будет проводиться по наиболее востребованным программам на рынке труда.
Татьяна Голикова уточнила, что на это направление в 2020–2024 годах будет выделено почти 4,6 миллиарда рублей, из них 4,4 миллиарда — из федерального бюджета, передает агентство городских новостей «Москва».
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