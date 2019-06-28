Иллюзионист Сергей Сафронов: Моя главная страховка — это моя команда
Иллюзионист Сергей Сафронов в интервью argumenti.ru рассказал о работе фокусников и о том, как происходит постановка номеров.
Сергей считает, что никто не может конкурировать с номерами шоу «Братья Сафроновы». По его словам, ни у кого нет таких уникальных и сложных трюков, а также фанатизма к своему делу.
Сергей Сафронов подчеркнул, что все номера придумывают его братья — Илья и Андрей, сам он редко принимает участие в постановке.
Артист отметил, что многие трюки опасны, братья не раз получали различные травмы в ходе репетиций и выступлений. Но оформлять страховку от производственной травмы он не планирует.
— Я в страховку не верю. Моя главная страховка — это команда: каскадеры, с которыми мы работаем, мои братья, семья, — отметил он.
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