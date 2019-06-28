Эксперт: Британия не поменяет официальную позицию по отношению к РФ
Лондон не собирается менять свою официальную позицию по отношению к Москве, но стороны могут договориться по отдельным вопросам. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал генеральный директор Europe Insight Андрей Куликов.
28 июня состоялась встреча Владимира Путина и Терезы Мэй в Осаке. После переговоров Мэй сообщила, что нормализация отношений России и Великобритании невозможна до тех пока, пока Москва «не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия». Также Мэй отметила, что у Великобритании есть неопровержимые доказательства причастности РФ к отравлению Скрипалей в Солсбери, сообщает «Царьград».
Эксперт Андрей Куликов считает, что, несмотря на то, что Великобритания не собирается менять свою официальную позицию, Лондон продолжает контактировать с Москвой по вопросам международной проблематики, передает rueconomics.ru.
В частности, в ходе встречи, по мнению эксперта, стороны могли затронуть проблемы Ирана.
— Путин и Мэй могли обсудить дальнейшие действия и точки соприкосновения на фоне эскалации вокруг ядерной программы Ирана, — считает эксперт.
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