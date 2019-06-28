Эксперт оценил перспективы сотрудничества РФ и Японии в сфере энергетики
Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества РФ и Японии в сфере энергетики.
28 июня глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия и Япония планируют подписать ряд контрактов в энергетике в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Осаку. Власти Японии назвали сферу энергетики перспективной для развития инвестиционных отношений между двумя странами.
Эксперт Игорь Юшков считает, что Россия будет выстраивать с Японией вертикальную интеграцию в энергетической сфере, как ранее это было сделано с Китаем.
Так, японские компании смогут присоединиться к реализации проекта «Арктик СПГ-2» и перегрузочного терминала на Камчатке. В свою очередь, российские предприятия примут участие в строительстве регазификационного терминала и газовых электростанций в Японии, передает rueconomics.ru.
Читайте также: Эксперт оценил сотрудничество России и Боливии в газовой отрасли