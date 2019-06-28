Власти Москвы пока не планируют ликвидировать мусоропроводы

Городские власти пока не планируют отказываться от мусоропроводов в рамках перехода на раздельный сбор отходов. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Александр Соловьев.
— Москва не планирует какие-то жесткие меры — заваривание мусоропроводов или штрафы. Мы видим свою задачу на первом этапе введения раздельного накопления отходов именно в том, чтобы людям создать должную инфраструктуру, чтобы у каждого жителя во дворе, на точке сбора отходов, появилась соответствующая емкость, — сообщил Соловьев.
По его словам, в конечном итоге мусоропроводы могут заварить за ненадобностью, однако реализация программы потребует времени.
— Запрос такой от общества есть, он велик. И большое количество жителей готовы не только говорить о раздельном накоплении отходов, а реально им заниматься. Понятно, что сейчас сложно предвидеть, как пойдет в целом. Это большая программа, — добавил глава ведомства.
Первый этап досрочного перехода на раздельный сбор мусора начнется в столице в 2020 году, передает агентство «Москва».
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