Владимир Машков подвел итоги года работы в должности художественного руководителя театра
30 июня исполнится ровно год с того момента, как Владимир Машков стал художественным руководителем театра Табакова. Итоги первого года работы актер подвел в интервью «Российской газете».
— Художественное руководство театром я выстраиваю по принципу своего собственного примера и только через взаимопонимание с людьми. Олег Павлович Табаков говорил: дело надо делать. Поэтому продолжаем дело и действуем, — отметил он.
Владимир Машков отметил, что постоянно держит в поле зрения всех работающих в театре, дает им новые задания, анализирует, в каком направлении стоит двигаться дальше.
Машков признался, что не раз возникали моменты, когда ему казалось, что его не слышат или не понимают. Но подобные ситуации он научился преодолевать и искать причину в себе.
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