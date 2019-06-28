«Мясная битва» из-за просроченного товара произошла в российском магазине
В одном из продуктовых магазинов Кирова произошел конфликт между девушкой-товароведом и активистом. Сотрудница торговой точки применила в качестве оружия замороженный кусок мяса.
Общественники пришли в магазин, чтобы проверить продукты на свежесть, и насобирали целую тележку просроченного товара — мяса, рыбы, овощей, детского питания.
Разобраться с незваными гостями вышла девушка-товаровед. На обвинения в торговле просроченными продуктами ей было нечего ответить. Тогда она вызвала подмогу в лице администратора магазина, которая в просрочке не видела ничего страшного. Активисты снимали все происходящее на камеру, что, вероятно, вывело товароведа из себя. Она напала на молодого человека из числа общественников с замороженным куском мяса.
На место драки прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. У пострадавших сняли побои — они получили сильные ушибы и ссадины. Сотрудники магазина оправдывали себя тем, что их спровоцировали. Активисты же намерены обратиться в надзорные органы и суд.
По факту произошедшего уполномоченный по городу Кирову проводит проверку, передает РЕН ТВ.
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