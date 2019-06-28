Столица представит более 40 новейших разработок на «Иннопроме-2019»
Столичное правительство представит коллективный стенд производителей города на юбилейной, 10-й международной промышленной выставке «Иннопром-2019».
Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
Сообщается, что в экспозицию будет включена продукция более 20 высокотехнологичных предприятий. Гостей ждет 40 новейших разработок Москвы.
— Промышленная выставка «Иннопром» является одной из крупнейших международных торговых площадок и одним из главных инструментов экспорта российской промышленной продукции, — заявили РИА Новости представители Департамента инвестиционной и промышленной политики. — Там пройдут 350 встреч московских производителей промышленной продукции с потенциальными импортерами.
В этом году страной — партнером мероприятия станет Турецкая Республика.
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