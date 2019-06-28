Ретроспектива авторского кино «Восхождение» пройдет в Москве
Тематическая ретроспектива «Восхождение», посвященная преодолению сложностей и пути к успеху вопреки врожденным особенностям развития или неблагоприятной среде, пройдет в Москве с 4 по 9 июля.
Куратором проекта стал кинокритик Борис Нелепо, включивший в ретроспективу девять картин.
— «Восхождение» — это путешествие по истории кинематографа от 1974 до 2019 года, энциклопедия разнообразных жанров — от компьютерной анимации и фильмов-эссе до дневниковых картин и криминальных комедий, — отметил он.
Откроет ретроспективу новая работа классика французского кино Алена Кавалье «Быть живым и знать это». Ее премьера состоялась в мае на Каннском фестивале. Также в программу включена готическая анимация «Анна», снятая благодаря видеоигре Second Life, а также венгерская комедия «Чистое сердце, или Убийцы на колясках», филиппинский документальный фильм «След (Субик)», шедевр португальского кинематографа «Жайм», британский экспериментальный фильм «Лицо нашего страха», а также работы из России: «Неуправляемая ни для кого», «Да, дауны, или Поход за золотыми птицами» Бориса Юхананова и портрет слепого кинорежиссера Александра Монтова «Друг из Сибири».
Показы пройдут в кинотеатре «Иллюзион», пишет Lenta.ru.
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