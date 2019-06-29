Павел Глоба назвал знаки зодиака, ставящие любовь на первое место

Астролог Павел Глоба рассказал о знаках зодиака, которые в различных жизненных ситуациях на первое место ставят любовь. Ими оказались Львы, Тельцы, Весы, Раки и Девы.

По словам специалиста, Львы выбирают любимого человека при любом раскладе, так как видят в чувстве собственный смысл жизни и личный выбор. Представители данного знака могут использовать друзей в качестве инструментов для достижения поставленных целей. Тем не менее любимый человек для Львов всегда будет в приоритете.

Тельцам в жизни не требуется общение ни с кем, кроме своей второй половинки. Все свои силы представители данного знака направляют на то, чтобы создать комфортную семейную жизнь. При этом такие люди могут во многом себя ограничивать, в том числе в круге общения, сообщает Павел Глоба.

Те, кто родился под знаком Весов, благодаря изворотливому мышлению всегда стараются перевернуть сложившуюся ситуацию так, чтобы все остались довольны. Но данный подход не всегда работает. В безвыходной ситуации Весы всегда выберут любимого человека, рассчитывая на то, что окружение отнесется к этому с пониманием.

Самый сложный выбор у Раков, по словам астролога, между любимым и родителями. Но даже в этой ситуации представители данного знака отдают предпочтение второй половинке. Семейное благополучие и счастье партнера для них стоят выше собственных приоритетов и жизненных позиций.

Люди, рожденные под знаком Девы, очень тщательно относятся к выбору своего окружения и партнера. В случае, когда потребуется сделать выбор между друзьями и любовью, они будут долго определяться и обдумывать то, как вернее поступить. Тем не менее в большинстве ситуаций они предпочтут разделить интересы второй половинки, передает портал NicStyle.ru.

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