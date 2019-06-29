Уголовное дело возбудили после нападения на салон связи в центре столицы
• 09:25 • 29 июня 2019
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Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Разбой»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Полицейские в Москве возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на салон связи, который расположен на территории одного из центральных районов города.
Известно, что 27 июня неизвестный вошел, угрожая словами продавцу данного магазина, завел ее в подсобное помещение, где связал руки и ноги и открыто похитил из кассы принадлежащие ООО денежные средства.
— Он украл более трех миллионов рублей и скрылся. Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Разбой», — передает сообщение от пресс-службы ГУ МВД агентство городских новостей «Москва».
Салон расположен на улице Маросейке.
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