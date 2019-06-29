Мужчина погиб после хлопка газа в доме под Владимиром
Мужчина погиб в пятиэтажке, расположенной в городе Коврове Владимирской области, после хлопка газа. В результате ЧП пострадали еще 11 человек.
Причиной происшествия, как сообщается, стал бытовой конфликт. Молодой мужчина находился в квартире с родителями, между ними завязалась ссора. Он умышленно нарушил целостность газового оборудования, и когда газ стал поступать в помещение — зажег зажигалку.
Глава семейства погиб. Его жена и сын получили серьезные травмы. Им оказывается медицинская помощь. Отметим, что после хлопка в доме разгорелся пожар.
В настоящий момент официальной версией причины происшествия называется неадекватное поведение молодого человека, передает «Интерфакс».
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