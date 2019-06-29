Ольга Серябкина рассказала о романтических отношениях с Еленой Темниковой
Певица Ольга Серябкина рассказала о том, что когда-то ее с бывшей напарницей по группе «Серебро» связывали романтические отношения.
По признанию исполнительницы, это продолжалось несколько лет.
- Мы были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет, - говорит Серябкина в интервью Super.
Певица отмечает, что развитие романтической связи можно проследить по райдеру группы «Серебро». Обе певицы каждый раз оставались в гостиницах только в одном номере друг с другом.
Серябкина говорит, что разлад в отношениях произошел из-за ревности и конкуренции. Также певица удивлена высказываниями бывшей возлюбленной и коллеги о ее романе с продюсером Максимом Фадеевым. Темникова сказала это на шоу «А поговорить?». Серябкина отрицает эту информацию.
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