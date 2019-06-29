Путина пригласили на игру по регби между командами РФ и Японии
Глава олимпийского организационного комитета Японии Есиро Мори рассказал, что встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и передал ему приглашение на игру по регби между командами Японии и России.
Заявление было сделано на пресс-конференции в рамках саммита «Большой двадцатки» в Осаке. Мори уточнил, что чемпионат мира по регби стартует в Японии 20 сентября, игра между командами РФ и Японии станет открывающей.
— У меня была возможность встретиться с моим давним другом — президентом России Владимиром Путиным, — сообщает Мори и отмечает, что передал Путину приглашение на игру.
Глава японского оргкомитета также заметил, что Путин обещал «серьезно обдумать» эту возможность, пишет РИА Новости.
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