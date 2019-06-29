Московская Золушка. Преображение
Кристина Зелененькая, 33 года менеджер
Фото: Сергей Каптилкин
Стиль: Елена Чешская
Каждую среду девушка недели принимает участие в прямом эфире «Вечерки-ТВ». Фотографии всех участниц можно увидеть на сайте vm.ru в разделе «Московская Золушка. Преображение».
Макияж:
Макияжем наш мастер подчеркнула естественную красоту девушки. Основной акцент сделала на выразительные глаза. Основным цветом теней мастер выбрала коричневый оттенок. На границу подвижного и не подвижного века нанесла тени цвета графит. Нарисовала стрелку карандашом вдоль роста верхних ресниц. На ресницы нанесла темно-коричневую тушь с эффектом объема. Щеточкой для бровей и специальной тушью подчеркнула ресницы по их природной форме. Широкой кистью нанесла пудру с легким мерцающим эффектом. Положила розовые румяна на щечки. Губы мастер прокрасила помадой естественного оттенка.
Прическа:
Мастер сделала девушке укладку. Для этого разделила волосы на крупные пряди. Сбрызнула спреем-термозащитой. Накрутила волосы при помощи щипцов в направлении «от лица». Разделила волосы на косой пробор. Начесала волосы у корней, чтобы придать объем. Разобрала аккуратно пряди руками в крупную волну. Всю укладку зафиксировала лаком для волос.
Стиль:
Мы создали девушке яркий и запоминающийся образ. Комплект состоит из свободной блузки цвета фуксии с рукавами ¾ и черных классических брюк. В дополнение - подобрали удлиненный прямой серый жилет. Из аксессуаров предложили длинное колье и ярко-синюю замшевую сумочку. Завершают преображение - замшевые туфли в цвет сумки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ФОТО:
JPG, не менее 700 Kb, разрешение 300 dpi. Впрочем, если трудно разобраться в этих цифрах, не смущайтесь — присылайте снимки, какие есть. В крайнем случае, мы свяжемся с вами и все уточним.