Новый привет от коллекторов
Пока еду на свой этаж — читаю печальную песнь: «Беда добралась и до меня! Прошу вашей помощи... Обратиться больше не к кому. Задушили долги перед кредитными организациями. Не хватает даже на хлеб детям, органы опеки грозят забрать детей. Умоляю, помогите, встаю перед вами на колени. Моя квартира — номер такой-то. Если меня нет дома, оставьте деньги, вещи, продукты у моей двери» и так далее, чего я пересказываю. Вот оно, объявление. Сфоткала.
На что сразу обратила внимание?
Что текст объявления набран на компьютере и распечатан, а для номера квартиры оставлен прочерк — он, номер, вписан от руки.
Интересно, да?
Потом стала считать, кто же живет в этой самой «задолжавшей» квартире.
Высчитала. Толстая Танька. Не алкоголичка, правда, вроде и не работающая на износ. Из тех, которые всегда в хорошем настроении, в поисках любви и вообще в каких-то своих мирах.
Дети у нее и впрямь имеются, но взрослые. Пацан, по-моему, уже и в армии отслужил.
Короче, с голоду никто не умирает.
Пошла я к соседке Валентине — узнать, что же случилось с Танькой, как дошла она до жизни такой.
Оказалось — коллекторы шалят. Ага. Новые формы работы с населением.
Понимаете ли, они не могут сейчас трезвонить на телефон и выкручивать руки должникам. А хочется.
Вот так они теперь работают: прессуют через соседей.
Хочется ли кому-то предстать перед лицом общественности жалким бомжом-попрошайкой, который собирает на хлеб через объявление в лифте? Танька, кстати, вообще позиционирует себя если не великосветской дамой, то роковой вамп, за которой вьются ухажеры... И типа все у нее тип-топ. А тут такое позорище! Пускайте хлеб ваш по водам. Прямо возле запертых дверей.
Недолгое расследование показало, что по отношению к поручителям кредитов коллекторы вовсе не так милосердны и любезны. Поручительница (она тоже из моего подъезда) показала мне СМС скабрезного характера, где ей открыто угрожают «доброжелатели».
Получает ли подобные СМС Танька — неизвестно. С ней поговорить не удалось, так как она дверь не открывает.
Наверное, скрывается от позора. А может, ждет, когда взойдут золотые сольдо на поле чудес.
Говорят, они всходят за одну ночь, надо только произнести заветное «Крекс, фекс, пекс».
О чем я хочу сказать? Если вы увидите у себя в подъезде подобное объявление, не спешите нести все, что нажито непосильным трудом, под дверь несчастного соседа.
Это шалят коллекторы.Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»