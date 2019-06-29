Новый привет от коллекторов

В лифте — новое объявление. Прилеплено прямо на стену.

Пока еду на свой этаж — читаю печальную песнь: «Беда добралась и до меня! Прошу вашей помощи... Обратиться больше не к кому. Задушили долги перед кредитными организациями. Не хватает даже на хлеб детям, органы опеки грозят забрать детей. Умоляю, помогите, встаю перед вами на колени. Моя квартира — номер такой-то. Если меня нет дома, оставьте деньги, вещи, продукты у моей двери» и так далее, чего я пересказываю. Вот оно, объявление. Сфоткала.

На что сразу обратила внимание?

Что текст объявления набран на компьютере и распечатан, а для номера квартиры оставлен прочерк — он, номер, вписан от руки.

Интересно, да?

Потом стала считать, кто же живет в этой самой «задолжавшей» квартире.

Если вы увидите у себя в подъезде подобное объявление, не спешите нести все, что нажито непосильным трудом, под дверь несчастного соседа Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Высчитала. Толстая Танька. Не алкоголичка, правда, вроде и не работающая на износ. Из тех, которые всегда в хорошем настроении, в поисках любви и вообще в каких-то своих мирах.

Дети у нее и впрямь имеются, но взрослые. Пацан, по-моему, уже и в армии отслужил.

Короче, с голоду никто не умирает.

Пошла я к соседке Валентине — узнать, что же случилось с Танькой, как дошла она до жизни такой.

Оказалось — коллекторы шалят. Ага. Новые формы работы с населением.

Понимаете ли, они не могут сейчас трезвонить на телефон и выкручивать руки должникам. А хочется.

Вот так они теперь работают: прессуют через соседей.

Хочется ли кому-то предстать перед лицом общественности жалким бомжом-попрошайкой, который собирает на хлеб через объявление в лифте? Танька, кстати, вообще позиционирует себя если не великосветской дамой, то роковой вамп, за которой вьются ухажеры... И типа все у нее тип-топ. А тут такое позорище! Пускайте хлеб ваш по водам. Прямо возле запертых дверей.

Недолгое расследование показало, что по отношению к поручителям кредитов коллекторы вовсе не так милосердны и любезны. Поручительница (она тоже из моего подъезда) показала мне СМС скабрезного характера, где ей открыто угрожают «доброжелатели».

Получает ли подобные СМС Танька — неизвестно. С ней поговорить не удалось, так как она дверь не открывает.

Вот так они теперь работают: прессуют через соседей Фото: Лера Бокашева, «Вечерняя Москва»

Наверное, скрывается от позора. А может, ждет, когда взойдут золотые сольдо на поле чудес.

Говорят, они всходят за одну ночь, надо только произнести заветное «Крекс, фекс, пекс».

О чем я хочу сказать? Если вы увидите у себя в подъезде подобное объявление, не спешите нести все, что нажито непосильным трудом, под дверь несчастного соседа.

Это шалят коллекторы.

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