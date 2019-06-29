Вандалы повредили Банковский мост в Санкт-Петербурге после реставрации
• 13:33 • 29 июня 2019
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Мост был построен в 1825–1826 годах через канал имени Грибоедова
Фото: https://pixabay.com
Вандалы повредили известный Банковский мост в Санкт-Петербурге, который был открыт после реставрации всего за день до этого.
Пресс-служба компании «Мостотрест» сообщила, что специалисты обнаружили дефекты, а именно соскобы позолоты на «шариках», являющихся декоративными элементами перил, сообщает «Российская газета».
Мост был построен в 1825–1826 годах через канал имени Грибоедова (Екатерининский канал). Он широко известен четырьмя чугунными львами с позолоченными крыльями, которые служат не только украшением, но и частично скрывают крепления конструкции.
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