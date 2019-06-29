Маркет еды и выставки: чем заняться москвичам в пасмурные выходные

Синоптики прогнозируют, что пасмурная погода сохранится в столице все выходные. Однако тем, кому не сидится дома даже тогда, когда за окном проливной дождь, «Вечерняя Москва» расскажет, чем можно заняться в субботу и воскресенье, как интересно и с пользой провести свободное время.

Попробовать маркет местной еды

29–30 июня

Очередное мероприятие, уже ставшее классическим, которое проводят во внутреннем дворе Музея Москвы. От раза к разу его тематика меняется, этот раз — не исключение. Гостей маркета ждут блюда различных кухонь мира, а 30 июня будет частично представлена экспозиция выставки «Дорогие москвичи и гости столицы». Попробовать необычные угощения можно по адресу: Зубовский бульвар, дом 2.

Увидеть «Новые горизонты»

29–30 июня

В парке «Россия — моя история» на проспекте Мира будут представлены работы более 60 художников из разных стран. Их искусство вошло в экспозицию I международной художественной выставки «Новые горизонты». Более сотни необычных работ представлены для горожан, чтобы популяризовать современное искусство. Посмотреть на творения можно по адресу: проспект Мира, дом 119.

Попробовать необычные угощения можно по адресу: Зубовский бульвар, дом 2 Фото: официальный сайт мэра Москвы

Посетить выставку «Грядущий мир»

29–30 июня

Музей современного искусства «Гараж» пополнился очередной необычной экспозицией. Она посвящена экологической обстановке в настоящем и будущем. Более 20 работ и инсталляций покажут гостям музея. В дополнение к выставке художники и специалисты будут проводить открытые встречи и рассказывать посетителям об экологии, сохранении окружающей среды и философии искусства. Узнать о состоянии современного мира можно по адресу: Крымский вал, дом 9.

Познакомиться с отечественной киноиндустрией

29 июня

Аспирант ВГИКа Ламара Карчава в этот день расскажет о пяти знаменитых российских режиссерах. Гости познакомятся с работами Сергея Эйзенштейна, Якова Протазанова, Андрея Тарковского и Андрея Звягинцева. На мероприятии можно будет узнать, как проходила работа над их фильмами, критику, которую получали режиссеры, и интересные факты из их биографии. Встреча пройдет по адресу: проспект Мира, строение 119, с 19:00 до 20:30.

Узнать о культуре еды в среде театралов

29 июня

В рамках лекции «Феномен театрального буфета» посетителям сада имени Баумана расскажут о культуре еды в среде работников театра. Журналист и критик Антон Хитров объяснит, какие блюда подавали в театрах в разное время, кем было создано меню для отечественного театрального буфета. Встреча начнется в 19:30 по адресу: Старая Басманная улица, дом 15.

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