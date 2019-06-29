Центр экспертизы качества сырья и продуктов открыли в Москве
Ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин рассказал, что на базе высшего учебного заведения в столице открыли Федеральный сертификационный центр «Экспертиза качества сырья и безопасность продуктов питания».
Церемония открытия состоялась 29 июня — в день выпускного у студентов вуза.
Балыхин сказал, что этот центр можно считать уникальным. Кроме того, ректор подчеркивает гордость, связанную с тем, что открытие и дальнейшая работа проводятся на базе университета.
— Очень много ребят будут трудоустроены в этот центр, будут продолжать обучение в аспирантуре. Этот день — одна из точек роста университета пищевых производств и пищевой промышленности в целом, — цитирует Балыхина агентство городских новостей «Москва».
Право выдавать сертификаты государственного образца центр получит к ноябрю 2019 года.
Добавим, что специалисты будут заниматься экспертизой продуктов питания, напитков, полимеров, используемых для упаковки.
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