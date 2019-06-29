Спектакли «Школы современной пьесы» сократят из-за решения суда
Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз заявил, что количество спектаклей в культурном учреждении будет сокращено. Такие последствия обусловлены решением суда по выплате пяти миллионов рублей бывшим арендодателям.
Финансовые проблемы театра повлекут за собой трудности при выплатах зарплат артистам этим летом.
— К тому же, если мы в следующем сезоне планировали выпустить пять–шесть спектаклей, то придется выпустить три, может быть, четыре, — цитирует Райхельгауза РБК.
Худрук заявил, что театр арендовал помещения под работу в то время, пока основное здание «Школы современной пьесы» восстанавливали после пожара. В январе 2019 года труппа выехала из здания ДК, но оставила в нескольких комнатах оборудование и мебель для въезжающей после них Московской областной филармонии.
Райхельгауз говорит, что далее произошла задержка с документами, после чего арендодатели подали в суд.
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