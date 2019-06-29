Как простофиля Хрущев перехитрил сталинистов...

29 июня 1957 года Пленум ЦК КПСС разоблачил Антипартийную группу в составе Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова. Драматичная схватка за власть советской номенклатуры, которая выросла в эпоху Сталина, проявляет приемы политической борьбы и выводит на поверхность глубинные свойства человеческой натуры. История Антипартийной группы актуальна во все времена…

Сюжет занял 12 дней и начался на заседании Президиума ЦК. Из 11 членов семеро выступили против Первого секретаря Хрущева. Надо сказать, что все действующие лица входили в окружение Сталина и использовали его имя как инструмент для своих целей. Разоблачив культ личности, Хрущев по методам управления и мировоззрению оставался записным сталинистом. Это подтвердилось в подавлении восстания в Венгрии, расстреле рабочих в Новочеркасске, нападках на интеллигенцию. Как сказал Евтушенко, это был «культ без личности».

Обвинения в поддержке репрессий можно было предъявить едва ли не всем руководителям, в том числе Хрущеву, который на посту главы московской партийной организации требовал перевыполнения плана по арестам и расстрелам. Каганович на Президиуме ЦК спрашивал: «Разве ты, Никита, не подписывал на Украине расстрельные списки?» Хрущев был жестоким и малограмотным, но простофилей он точно не был, иначе не преуспел бы в интригах.

Хрущева обвинили в ошибках, которые привели к экономическому кризису. Главный просчет — целина в ущерб традиционному земледелию и разорение сельского хозяйства. Ворошилов говорил: «Никита, ты забываешь Россию. Деревня лежит нищая, люди голодают, а ты хочешь закопать деньги в целину». Хрущев отвечал: «Ты сам оторвался. Я сделаю так, что мы догоним Америку по молоку и мясу».

Главный редактор «Правды» Шепилов, который готовил антисталинскую речь для ХХ съезда, обвинил Хрущева в раздувании собственного культа, в поучениях всех — от металлургов до химиков. «Сколько ты учился?» — спросил Хрущев. «Моя учеба обошлась дорого, — ответил член-корреспондент АН СССР Шепилов. — Я начал в гимназии, закончил в университете». — «А я одну зиму учился у попа за мешок картошки, — закончил спор Хрущев. — И буду тебя учить».

Антипартийная группа забыла о главном правиле заговорщиков — быстрота и натиск. Именно так в 1953 году маршалом Жуковым был арестован Берия. На Президиуме сторону Хрущева вновь взял министр обороны Жуков, он потребовал собрать Пленум ЦК, только он по уставу мог снять Первого секретаря. Хрущев прошептал Жукову: «Спасай положение, Георгий, я тебе этого никогда не забуду». Делегатов со всей страны срочно привезли на военных самолетах.

На даче Хрущев надиктовал скандальные воспоминания и передал их на Запад Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

На многолюдном Пленуме у Антипартийной группы не было шансов. Все состязались в поношении старых партийных функционеров, поливая их грязью и обвиняя в немыслимых грехах. Из заговорщиков не покаялся только Молотов. Он, кстати, был единственным, кто мог назвать себя ленинцем, секретарем ЦК стал еще в 1921 году. В итоге Молотов оказался единственным, кто не получил оскорбительного назначения, уехав послом в Монголию. Маленков стал директором ГЭС в Казахстане, Каганович — директором завода на Урале, Шепилов — директором института в Киргизии.

Скоро все были исключены из партии и отправлены вместе с Булганиным и Ворошиловым на пенсию. Все-таки времена были «вегетарианские», заговорщики дожили до весьма преклонных лет, увидели перестройку.

Важный элемент истории — быстрая, уже через четыре месяца, отставка Жукова. Причина предательства — страх Хрущева перед маршалом Победы, который дважды помог ему в дворцовых переворотах. Чувство благодарности у политиков атрофировано, за редким исключением.

Через семь лет новая группа заговорщиков во главе с Брежневым, который на Пленуме 1957 года поддержал Хрущева, устроила новый переворот. Были учтены старые ошибки. В отсутствие Хрущева сразу собрали Пленум и поставили Первого секретаря перед свершившимся фактом. На даче Хрущев надиктовал скандальные воспоминания и передал их на Запад.

Как жила бы страна, если бы Антипартийная группа победила? Гагарин все равно полетел бы в космос, Брежнева бы не было, Царь-бомба напугала бы Запад, но эпоха сталинизма реанимации не подлежала. И неизбежно триумфаторы Антипартийной группы разругались бы напрочь и начали вновь делить власть. Как сложилась бы судьба СССР, сказать невозможно.

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