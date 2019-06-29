Москвичам посоветовали добираться на концерт «Машины времени», используя метро
Представители метрополитена порекомендовали для проезда к стадиону «Открытие Арена» использовать станции «Спартак», «Щукинская» и «Тушинская». Соответствующая информация размещена в официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена по оперативному информированию о работе метро.
— Сегодня в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» группа #МашинаВремени отмечает юбилей концертом #МашинаВремени50. Для проезда к стадиону пользуйтесь станциями #мосметро «Спартак», «Щукинская» и «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии (7). Хорошего вечера, — говорится в сообщении.
СПРАВКА
«Машина времени» — советская и российская рок-группа. Основали ее Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ 27 мая 1969 года. Творчество группы акцентировано на исполнении классического рока, рок-н-ролла, блюза и бардовской песни.
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