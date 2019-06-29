Мужа Елизаветы Боярской приняли за Брэда Питта
Муж актрисы Елизаветы Боярской артист Максим Матвеев сменил имидж и стал похож на молодого Брэда Питта.
Елизавета выложила в свой Instagram фотографию с мужем из Лондона, в котором супруги находятся в данный момент. Однако поклонники не сразу узнали звездную пару.
Из-за того, что Матвеев отрастил небольшую бороду с усами, начал носить круглые солнцезащитные очки, а его волосы стали заметно светлее и длиннее, многие подписчики решили, что он крайне похож на молодого Брэда Питта.
— Прямо глаза потерла, подумала, что Брэд и Анджелина снова вместе, — пишет один из поклонников.
Однако такие ассоциации поддержали не все фанаты.
— У нас есть свои красавцы и красавицы, и не менее талантливые, не надо их ни с кем сравнивать, — отмечает комментатор.
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