Хватит хайпа. Пора по существу

Телеканал «Россия 1» снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Снял и правильно сделал.

Лично меня от ток-шоу на нашем ТВ тошнит. Они снижают уровень обсуждения любой проблемы до выкриков базарных теток.

Возможно, это проблема телевидения как жанра. Он принципиально не аналитический. Любая хоть сколь-нибудь разветвленная мысль, любое непростое для восприятия суждение тут не востребовано. А что востребовано? Истерический выкрик. Попытка подраться или реальная драка. Обвинения оппонента с переходом на личности. Иными словами — хайп. Только он дает рейтинг.

Ну ладно Малахов. Он всю дорогу только и делает, что этот самый хайп создает и продает. Это его работа, и выполняет он ее, кстати, очень хорошо. Но политические ток-шоу, где, казалось бы, не место кухонным склокам, устроены ровно так же. Я устал читать заголовки: «Соловьев резко осадил...», «Соловьев выгнал из студии...» На нашем телевидении, увы, давно нет места аналитике. Попытке разобраться и реально понять суть явления. Хорошая программа — не та, из которой можно что-то для себя вынести и задуматься, а та, во время которой из студии кого-то выгнали.

То же самое — с сестрами Хачатурян. В России есть проблема домашнего насилия Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Увы, у нас любая важная для общества тема всегда превращается в этот самый хайп. Вот решили на месте сквера строить храм. Очень неоднозначное решение. Не все за. Но вместо обсуждения проблемы — а она глобальная, строят не только в Екатеринбурге — тот же Владимир Соловьев называет протестующих бесами, а один из «бесов» грозит побить телеведущему физиономию. И общество широко обсуждает не проблему, а кто кому и чего скорее набьет! Это нормально?

То же самое — с сестрами Хачатурян. В России есть проблема домашнего насилия. Есть проблема родителей-тиранов и родителей, которые плохо исполняют свои обязанности — вспомним девочку-«маугли» и мальчика, которого мать чуть не заморозила в «Лосином острове». Но вместо обсуждения вполне реальных и сложных общественных явлений, вместо хотя бы попытки их осмысления что мы видим, слышим и читаем? А тот же самый хайп! Горячие или не очень подробности.

Если честно, то хайп реально надоел. Я задолбался читать заголовки «Пушков резко ответил»... Неужели уважаемому сенатору нечем больше заняться, кроме как резко давать отповедь всему миру? Ведь он же не Малахов от внешней политики, нет? А певец Лоза? Вместо того чтоб сочинять новые, столь же талантливые песни, он только и делает, что хайпит на ниве шоу-бизнеса — обсуждая и осуждая все и вся. Так и живем. Орем, скандалим, обвиняем, вместо того чтобы думать и делать. Самим-то не надоело?

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