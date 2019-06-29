Япония осенью смягчит визовый режим для российских бизнесменов и студентов
• 21:46 • 29 июня 2019
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Визовый режим будет смягчен Японией только для российских бизнесменов
Фото: https://pixabay.com
Япония готова смягчить визовый режим для российских студентов и предпринимателей, которые занимаются проектами совместной деятельности.
Такая информация появилась в субботу, 29 июня.
— На итоговой пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным японский премьер-министр Синдзо Абэ рассказал об упрощении получения японских виз для некоторых категорий россиян, — передает ФАН.
Уточняется, что условия станут проще с сентября этого года. Япония планирует смягчение визового режима по плану сотрудничества из восьми пунктов.
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