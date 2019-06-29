Что делать, если на ваш автомобиль упало дерево из-за непогоды

Лето в столице поставило хорошую погоду на паузу. Метеорологи дают неутешительные прогнозы: дожди, ветра и ураганы. Но такие метеокапризы чреваты не только тоскливым настроением, но и имеют вероятность гораздо более масштабных, в том числе и материальных, расстройств.

К сожалению, во время сильного ветра нередки случаи падения деревьев, баннерных щитов и столбов на автомобили. Чтобы сэкономить нервы и деньги, необходимо знать правильный алгоритм действий в случае возникновения подобного происшествия. К слову, шансы разрешить ситуацию в свою пользу достаточно велики.

Во-первых, стоит учитывать тот факт, что падение дерева на автомобиль не относится к дорожно-транспортному происшествию, поэтому вызывать сотрудников ГИБДД бессмысленно. В этом случае необходимо обращаться к сотрудникам территориальной полиции. После этого к вам придет участковый, который составит протокол случившегося, опишет внешние повреждения. Но самому бездействовать не нужно. Сфотографируйте аварию со всех сторон: машину, дерево, сломавшийся ствол и так далее.

И еще важный момент: поскольку случившееся не имеет никакого отношения к ДТП, апеллировать к полису ОСАГО также не имеет никакого смысла. Что касается полиса каско, здесь все зависит от того, на каких условиях вы заключили договор со страховой компанией. Если стихийные бедствия включены в пакет, то нужно вызвать представителя своей компании, далее все проблемы ложатся на их плечи. Но не стоит забывать, что договоры со страховыми компаниями — это большое минное поле, которое, как правило, направлено против гражданина в пользу защиты страховой компании. Поэтому необходимо очень внимательно читать то, что вы подписываете.

Сфотографируйте аварию со всех сторон: машину, дерево, сломавшийся ствол и так далее Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Если все же вам самому предстоит найти виновника и взыскать с него компенсацию, самое сложное — это как раз определить ответчика. А это может быть и ГБУ «Жилищник», и ТСЖ, и РСУ. Так что готовьтесь к долгому разбирательству и бюрократической волоките.

Ответчиком является организация, которая обслуживает территорию. Если дерево стоит в нескольких метрах от жилого дома, то это, скорее всего, будет ГБУ «Жилищник» вашего района или коммерческая управляющая компания. Но если машина стояла более чем в 15 метрах от дома, это уже может быть территорией ответственности ГБУ «Автомобильные дороги» или, к примеру, РСУ. Самый простой способ узнать, кто обслуживает территорию, — отправить предсудебную претензию в ГБУ «Жилищник». Срок исковой давности равен трем годам.

Следующее, что необходимо сделать, — обратиться к независимому эксперту для оценки состояния машины и стоимости ремонта.

В большинстве случаев при наличии всех документов и доказательств виновник возмещает ущерб. Практика показывает, что претензии пострадавших чаще всего все же удовлетворяются, не дойдя до суда. Не обойтись без судебных разбирательств, если компания полностью отрицает свою вину. Но наше законодательство построено таким образом, что права потребителя ставятся на первое место. Поэтому в 90 процентах случаев суды становятся на сторону истца.

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