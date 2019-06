«С какой скоростью сбежит от меня муж»: Кожевникова ответила недоброжелателям

View this post on Instagram

Сначала, да и мужа у неё нет, родила от высших чиновников( кандидатов было несколько, даже имена боюсь писать , ), после второй беременности , ну, наверное, муж все-таки есть, но он урод и старый, поэтому его и прячет, после публикации в журнале, на какое-то время было затишье, а после передачи, где я сама рассказала, что мы только обвенчались, а для красивой свадьбы время так и не нашли, а так забежать/расписаться - меня не устраивает , покатилась новая волна... «скоро кинет» , «без всего оставит, сама троих детей поднимать будет» Даже предположить не могла с какой болью в сердце переживают за меня мои благодетели, как не спят они ночами от мыслей, с какой скоростью и на сколько километров сбежит от меня мой муж , ну что же...в ответ я пожелаю всем любви, взаимопонимания, гармонии и благополучия! Счастливые же люди желают исключительно счастья и Всем окружающим, Всем без исключения!