Медики выяснили, что алкоголь увеличивает риск развития рака кожи
• 22:54 • 29 июня 2019
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Специалисты посоветовали снизить количество употребляемого алкоголя
Фото: pixabay.com
Научные специалисты из Великобритании рассказали, что употребление алкоголя может привести к увеличению риска развития рака кожи.
В ходе исследований выяснилось, каждый выпитый бокал вина или пива в день увеличивает риск появления базальноклеточной карциномы на семь процентов, а плоскоклеточной — на 11 процентов.
Так, в качестве одного из методов профилактики онкологии приводится защита от солнечных лучей и в повседневной жизни. Одновременно с этим людям рекомендовали меньше употреблять алкогольных напитков.
Кроме того, ученые напомнили, как важно проходить обследования на предмет новообразований, передает Express.
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