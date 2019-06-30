Москвичи в полтора раза чаще заводят собак, чем кошек
Пресс-служба Комитета ветеринарии города Москвы сообщила, что жители столицы предпочитают держать дома собак — лучшего друга человека выбирают в полтора раза чаще, нежели котов и кошек.
Как подсчитали в ведомстве, каждый год в Москве регистрируют более 279 тысяч собак и 178 тысяч кошек.
За ветеринарной помощью чаще обращаются хозяева йоркширских терьеров, той-терьеров и джек-рассел-терьеров, сообщает РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили изменить правила содержания животных, установив предельную численность их проживания в городских квартирах. Необходимость введения этой законодательной инициативы обсудили участники круглого стола сетевого вещания «Вечерки».
Читайте также: Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака лучше всего уживаются собаки