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Актер Тимур Еремеев: Я вижу, как серьезно «растут» отечественные сериалы

Елена Садкова
• 07:54 • 30 июня 2019
Телеведущий программы «Семейные тайны» Тимур Еремеев 
Фото: Предоставлено пресс-службой
Телеведущий программы «Семейные тайны» Тимур Еремеев 
Фото: Предоставлено пресс-службой
Новая программа «Семейные тайны» на Первом канале— своего рода документальное расследование. Ее ведущий Тимур Еремеев рассказал «ВМ» о программе, театре и кино.

Новая программа «Семейные тайны» вместе с ведущим Тимуром Еремеевым находит очевидцев загадочных событий, раскрывает тайны прошлого известных людей.

— Тимур, когда поступило предложение стать ведущим нового шоу, сразу согласились?

— Мы какое-то время обсуждали с каналом разные проекты, пытались прийти к идее и формату, которые будут интересны и каналу, и зрителям, и мне. Результат этого совместного творческого поиска и видят зрители в программе «Семейные тайны».

— Темы вы сами придумываете?

— Я участвовал в обсуждении. Есть определенный набор тем, который находят редакторы. Окончательное решение принимает команда. Все истории уникальны. Надеюсь, каждую нашу серию будет интересно смотреть.

— В одном из интервью вы говорили, что как участник телешоу чувствовали себя порой «не в своей тарелке». В роли ведущего комфортнее?

— Конечно! Ведь это профессия смежная с актерской. На последних курсах института я работал на кабельном телевидении Юго-Восточного округа. Вел утренние прямые эфиры и модные тогда ночные эсэмэс-чаты. Так что опыт у меня есть, но он, естественно, не сравнится с опытом работы на главном канале страны.

Быть участником телешоу, конечно, это другое. Но это тоже опыт — я научился понимать, что чувствуют и переживают те люди, которые находятся в студии. В этом проекте я выступаю еще и в роли корреспондента, принимаю участие в съемках документального фильма, который мы делаем для программы, беру интервью у участников. Во многом это авторская программа.

— Есть ли телеведущий, у которого вы учитесь, который, возможно, является примером для вас?

— Мне нравится, когда человек, который берет интервью в кадре или ведет программу, имеет свое мнение и умеет его формулировать. Мы знаем очень много хороших примеров, начиная с Опры Уинфри и заканчивая нашим Иваном Ургантом. А вообще я стараюсь всегда все положительное впитывать, «забирать в копилку».

— Как относится актерский цех, когда их представитель уходит работать на телевидение?

— Ну, я же никуда не ухожу. Я занимаюсь и театром, и кино, и телевидением. И мне комфортно везде. Думаю, что через некоторое время я пойму сколько времени я хочу тратить на каждое направление. Постараюсь не разорваться.

— Супруга не отговаривала? Все-таки телевидение — это «адская машина»…

— Ничего адского ни я, ни моя супруга в телевидении не видим. Единственное, о чем она сожалеет, когда у меня появляется какая-то новая работа, — это то, что на семью времени меньше остается. Но при первой возможности я стараюсь это как-то компенсировать.

— У вас такие трогательные фото с дочкой в соцсетях. Какие таланты уже разглядели в ней?

— Талантов полно! Ника очень смышленый, любознательный и активный ребенок. Сейчас ей два года и восемь месяцев, и с ней можно беседовать о чем угодно. Она учит английский язык, прекрасно катается на самокате, и я, собственно, тоже (смеется). Только я на электрическом, а она на обычном. У дочки есть любимый шлем, который она не снимает, даже когда просто гуляет.

— У нас сейчас появляются хорошие, успешные сериалы. Есть надежда, что «догоним и перегоним» западную сериальную индустрию?

— У нас раньше было принято довольно пренебрежительное отношение к сериалам, возможно, из-за их качества. Но когда я снимался в «Кухне» и «Отеле «Элеон», я увидел, насколько профессиональные люди там работают и насколько высокий это уровень производства. Изнутри я вижу, как серьезно «растут» отечественные сериалы.

— Как влились в уже сложившийся коллектив «Кухни»? Новички не робели перед мэтрами?

— Мы не то чтобы робели, мы впитывали. И Дмитрий Юрьевич Назаров, и Дмитрий Нагиев… Дмитрий Юрьевич служил в Театре Российской армии, где играю и я, но там мы с ним не пересеклись, он ушел из театра за год или два до того, как я туда пришел. Он тоже болеет за «Спартак», поэтому мы встречались на стадионе. Но на площадке вместе работали впервые. И в первый день у нас была совместная сцена — он душил меня (смеется). Огромный профессионалище!

— Когда озвучили свое желание быть актером, мама не была против?

— Нет, препятствий никто не чинил. Только бабушка сомневалась... Мне кажется, не было такого момента, когда я — «хоп» — и я решил стать актером. После 9-го класса я поступил в школу № 232 при Щепкинском училище, в театральный класс. Два года мы занимались практически программой первого курса театрального института, параллельно изучая школьные предметы. Понятно, что впоследствии были и трудные моменты, но в целом я чувствую себя счастливым в профессии.

— Обучение в театральном приходится на возраст юношеского максимализма. Когда что-то шло не так, не возникало мысли уйти, хлопнув дверью?

— В какой-то момент, наверное, было. Но вы сами сказали про возраст юношеского максимализма. «Плохо» и «хорошо» сменялись резко — от полного отчаяния до безумного вдохновения.

Вообще, я понял что-то про актерскую профессию где-то на пятый год работы в театре. Научить ремеслу — это одно, а стать в этой профессии своим и найти свой путь — это уже другое.

— В детстве вы и музыкой занимались. Окончили музыкальную школу легко?

— Для меня это было мучение. Я очень хотел играть на инструменте, но не очень хотел учиться этому. Лет пять-шесть я там провел. Всех замучил. Два класса по фортепиано окончил. Потом перешел на аккордеон. С горем пополам доучился и сегодня неплохо обращаюсь с клавишными.

Тимур Еремеев во время съемок новой программы Фото: Предоставлено пресс-службой Первого канала

— Вы ведь и музыку писали?

— Да. И для спектаклей, и для детских игр, которые выходили потом на мобильных платформах. Много чем занимался…

— Вы так просто об этом говорите, но ведь композиторство — это отдельный талант. Может, стоит всерьез этим заняться, развивать?

— Мне кажется, что отличительный признак талантливых людей — это сомнение в себе, поэтому зачастую они не до конца понимают масштаб того, что делают. Поверьте, я в данном случае не о себе говорю, а в принципе. Что касается меня, у меня много различных черновичков, и когда-нибудь они пригодятся...

— Как относитесь к пробам? Для вас это опыт или больше стресс?

— Сначала, конечно, это был стресс. Но со временем это стало частью работы, и я стал относиться к этому спокойней, правильней. У нас практически нигде не учат работе с камерой, даже во ВГИКе. Поэтому любой молодой актер, только что окончивший театральный институт, пытается в текстовом отрывке, который ему дают, сыграть весь мировой репертуар, удивить всех. Я во главу угла всегда ставил работу с текстом. Мне казалось, не важно какой я человек, дайте мне текст, и я покажу какой я актер.

Естественно, когда режиссер ищет актера на роль, он обращает внимание на индивидуальность человека, никуда от этого не деться. И надо быть таким, какой ты есть, не изображать из себя ничего другого на пробах.

— Есть какие-то приметы, чтобы пробы прошли удачно? 

— У меня нет, я вообще не суеверный. Часто пробы проходят удачно при не самом хорошем физическом состоянии: или ты болеешь, или устал, или на все наплевать. В такие моменты актер скидывает с себя все лишнее — штампы, наигрыши. Когда тяжело и плохо, чаще проявляешься как индивидуальность, остаешься самим собой, настоящим. И зачастую это срабатывает.

— Не буду спрашивать про роль мечты. Но какая тематика была бы наиболее интересна вам в кино: военная, историческая, может быть, сказка?

— Вы сейчас перечисляете, а я думаю: «Да, да, да, и это, и это…» (смеется). Если сценарий сделан талантливо, то я не хочу ограничивать себя жанром.

— Нравится вам, как работают в современном кино с темой войны? Многие актеры считают, что мы не дотягиваем до шедевров прошлых лет, советских фильмов о войне...

— Советские фильмы о войне не были еще в определенной степени историческими, они тогда были почти о современности. Подчеркиваю — почти. Сейчас о Великой Отечественной уже исторические фильмы, поэтому они, конечно, менее достоверные. Они и технологически другие, и актерская школа изменилась. Но я уверен, что любой фильм найдет своего зрителя и с радостью поучаствовал бы в военной картине. Главное — хорошая история, не плоские герои.

— Вы в прекрасной физической форме. Спорт был в вашей жизни с детства?

— Нет, профессионально я спортом не занимался, в секции тоже не ходил. Я был полным ребенком. Да и сейчас бывает лишний килограмм, стараюсь бороться с этим. В детстве я каждое лето ездил в Вологду к дедушке и бабушке. Дед брал нас с двоюродным братом на рыбалку, и это в определенной степени был спорт: мы и на веслах гребли, и что-то таскали, и ставили палатки. Поэтому после лета я приезжал в неплохой физической форме.

— Почему бы вам не стать участником телепроекта, связанного со спортом: коньки, танцы?

— Коньки и танцы — не то чтобы самые мои сильные стороны (смеется). Хотя, конечно, преодолеть себя можно. Однажды в каком-то сериале я даже играл капитана хоккейной команды. На пробах меня спросили: умею ли я кататься на коньках. Я ответил «Да». Так нас учили отвечать на любых пробах, а потом уже разбираться. На меня в день съемок нацепили всю амуницию. И первое, что я сделал — упал на спину. Мне сказали: «У тебя 40 минут, учись». Ну и как-то магическим искусством монтажа все это превратилось в более-менее нормальную картинку.

— Когда Первый канал предложил вам стать ведущим программы, там наверняка ориентировались в том числе и на вашу популярность у зрителей. Сейчас она вырастет. Не боитесь звездной болезни?

— Со мной она вряд ли случится. Я очень трезво к себе отношусь, и вряд ли меня что-то способно изменить. По крайней мере все, что происходило до этого, не меняло меня, и я постараюсь, чтобы так было и впредь. Предпосылок для «звездной болезни» я не вижу. Я просто занимаюсь работой, своим делом. И мне кажется, когда человек занимается тем, что ему интересно, — это и является прививкой от звездной болезни.

— Кто входит в круг людей, мнение которых вам важно при выборе ролей, в других вопросах, связанных с профессией?

— В выборе работы и ролей я ориентируюсь прежде всего на себя. Мое чутье меня до сегодняшнего дня не подводило, надеюсь, не подведет и дальше. Естественно, я слушаю советы. Но… У нас театре есть спектакль «Царь Федор Иоаннович», и царь там говорит: «Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их — не слушаться!»

ДОСЬЕ

Будущий актер театра и кино Тимур Еремеев родился в 1983 году в подмосковном Королеве. Актер Театра Российской армии. Дебют Еремеева в кино состоялся в сериале «Неравный брак» (2004), а известность принесли работы в сериалах «Кухня» (2015) и «Отель «Элион» (2016). В 2017 году в интервью одному из изданий Тимур сообщил о том, что является внебрачным сыном актера Спартака Мишулина. Вдова и дочь покойного актера продолжают опровергать это утверждение.

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Телеведущий программы «Семейные тайны» Тимур Еремеев 
Фото: Предоставлено пресс-службой
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Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
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Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

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Как простофиля Хрущев перехитрил сталинистов...

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Кого Владимир Путин похоронил под именем «либерализм»...

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