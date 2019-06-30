Семейный фестиваль «Папин день» пройдет в Измайловском парке

Фестиваль под открытым небом для всей семьи «Папин день» пройдет в столичном Измайловском парке в воскресенье, 30 июня. Мероприятие традиционно объединит тысячи молодых семей Москвы.

Все папы попробуют себя в роли супергероев: вместе с детьми они примут участие в папа-стартах за почетные кубки при веселой и шумной поддержке мам. Участников поделят на четыре возрастные категории: папы с детьми до 1,5 лет, от 1,5 до трех лет, от трех до пяти лет и от пяти до семи лет.

Кроме спортивных состязаний, семьи продемонстрируют свое творческое мастерство во втором конкурсе по созданию семейного флага и его концепции. Свои творения они представят на сцене. Победит в конкурсе самая оригинальная работа.

Кроме того, для гостей фестиваля организованы научные и интерактивные шоу, творческие мастерские, а также лаунж-зона для общения и обмена опытом и живая музыка.

Для комфортного пребывания родителей и малышей оборудован шатер для кормления и пеленания.

Фестиваль пройдет с 11 до 18 часов на центральной площади Измайловского парка. Вход на мероприятие свободный. Для участия в папа-стартах и конкурсе по созданию семейного флага необходима регистрация, говорится на сайте парка.

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