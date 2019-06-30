Пушков прокомментировал слова Путина о закате либерализма
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Пушков отметил, что на слова российского лидера западные СМИ отреагировали весьма болезненно. Причину этого он видит в том, что Путин оказался совершенно прав.
В доказательство этому Пушков привел ряд примеров.
— В Европе растут антилиберальные движения, волна мигрантов подорвала «либеральные ценности», а репрессии против Ассанжа показали лицемерие западного либерализма, — написал он в своем Twitter.
Западные политики и СМИ болезненно отреагировали на слова Путина о закате либерализма. Причина ясна - он попал в точку. В Европе растут антилиберальные движения, волна мигрантов подорвала «либеральные ценности», а репрессии против Ассанжа показали лицемерие западного либерализма.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 июня 2019 г.
Напомним, Владимир Путин во время интервью газете Financial Times заявил, что либеральная идея устарела.
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