Право на правду

До сих пор молодожены обменивались лишь обручальными кольцами. Но директор института имени Сербского Зураб Кекелидзе предлагает обязать их обмениваться совсем другим — справками о состоянии здоровья и результатами анализов.

Тема эта, что называется, назрела. Медицинским освидетельствованием женихов с невестами озаботились и в Совете Федерации — только справку от врача там дипломатично назвали «сертификатом молодоженов». А в Заксобрании Ленинградской области родилась идея проводить психологическое тестирование на совместимость.

Между тем Семейный кодекс и сейчас регламентирует медобследование перед свадьбой. Только уж очень невнятно: желающие могут провериться, а результаты сообщат второй стороне только с согласия первой. Такая формулировка никого ни к чему не обязывает и потому вполне бессмысленна. Существенно лишь одно — утаивание от будущего супруга ВИЧ или венерической инфекции может стать основанием для признания брака недействительным.

Конечно же, человек, с которым собираешься прожить всю жизнь, имеет право знать правду. Например, о сахарном диабете у избранника. Ведь это физические ограничения, вечные траты, а в перспективе — ранняя инвалидность. И нести этот крест придется вдвоем. ВИЧ, вирусные гепатиты и туберкулез угрожают не только супругу, но и детям. Наконец, генетический анализ позволяет спрогнозировать вероятность врожденных уродств у потомства. Чтобы мужчина и женщина приняли осознанное решение: готовы ли они рискнуть.

Настоящей любви не страшны никакие удары, в том числе информационные. Но молодые люди зачастую принимают за любовь возрастную игру гормонов. 23 процента опрошенных молодых жителей Нефтекамска признались, что скрыли бы от будущего супруга свои медицинские проблемы. При этом 67 процентов — больше двух третей! — просто отменили бы свадьбу, узнав о серьезном заболевании у избранника. Легко клясться любить в горе и в радости, в болезни и в здравии, но как же трудно эту клятву сдержать.

Медицинским освидетельствованием женихов с невестами озаботились и в Совете Федерации — только справку от врача там дипломатично назвали «сертификатом молодоженов» Фото: Кадр из фильма «Свадьба» (2010)

Справку от врача требуют в ЗАГСах самых разных стран — Болгарии и Турции, Франции и Латвии. А вот Молдавия медосмотр перед свадьбой отменила как противоречащий неприкосновенности частной жизни. И уж совсем особый пример дает Таджикистан: там родственники жениха в дополнение к официальному осмотру часто требуют неофициальный — заключение о девственности невесты. Случаи столь многочисленны, что проблемой даже занялся комитет ООН по борьбе с дискриминацией женщин.

Конечно, в России такое трудно представить. Нам грозит другая напасть — коммерциализация и коррупция в этой сфере. Предположу, что приобрести безупречную «справку жениха» будет не труднее, как заключение медкомиссии по вождению. А еще с молодоженов наверняка потребуют заключения из нарко- и психдиспансеров, что они не состоят на учете (услуга платная, в Москве цена, скажем, справки из наркологии — 800 рублей). Весьма недешевый генетический анализ могут начать навязывать, как бессовестно навязывают водителям снятие электроэнцефалограммы.

Правда, как известно, бывает и тяжела, и горька. Очень не хочется, чтобы ее сделали еще и непомерно дорогой.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»