Эксперты назвали народные методы лечения язв во рту
Ученые рассказали о способах лечения болезненных язв, появляющихся во рту.
Причиной образования язв могут стать различные факторы: употребление кислой пищи, например, цитрусовых, недостаток витаминов, повреждение слизистой, стресс или расстройства ЖКТ. Обычно язвы проходят сами за 7–10 дней, однако тем, кто хочет ускорить этот процесс, эксперты рекомендуют обратиться к народной медицине.
Основными средствами борьбы с язвами являются соль и сода. Специалисты рекомендуют три раза в день полоскать рот раствором соли или соды. Кроме того, на основе соды можно приготовить пасту и смазать ей язву.
Снять боль поможет кубик льда, который нужно приложить к поврежденному месту. Также поспособствует заживлению ран употребление натурального йогурта.
Можно протирать язвы перекисью водорода. А еще стоит использовать жидкость для полоскания рта — она избавит от микроорганизмов, сообщают «Дни24».
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