Ирина Муравьева: Лучше самой уйти из профессии, чем тебя с позором выгонят

Народная артистка России Ирина Муравьева призналась, что при появлении творческих проблем хотела уйти из профессии.

— Бывает, что все не складывается и сразу думаешь, что это конец. Мне кажется, что лучше самой уйти из профессии, чем тебя с позором выгонят. Периодически такие мысли у меня были, — рассказала Муравьева.

Коллега Муравьевой Татьяна Васильева, которая снималась вместе с Ириной в фильме «Самая обаятельная и привлекательная», поддержала артистку. По ее словам, мысли уйти появляются у всех.

— Тоже подумывала, что может стоит уйти в монастырь, — поделилась своими мыслями Васильева.

Муравьева всегда ставила карьеру на второе место: на первом была семья. Она даже отказалась от роли в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби» из-за беременности. Ирина уверяет, что ничуть не жалеет об этом.

Сейчас Муравьева снимается редко, но иногда выступает как певица, пишет «СтарХит».

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