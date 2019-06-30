Вперед в прошлое

Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Буравцева. На первом фото я с одноклассником Данилой Разумовым. Фото было сделано, когда мы пришли в первый класс. С тех пор пролетело 11 лет, и вот мы окончили инженерный класс Политехнического колледжа им. Годовикова (отделение Школа).

Фото 2019 года Фото: Личный архив

Здесь мы выпускники. Уже успешно сданы все госэкзамены, впереди — целая жизнь. Я планирую поступать в МАИ. Даня избрал для себя профессию актера. Уверена, что после школы мы не потеряемся и обязательно будем общаться!

Наверное, у каждого есть памятная фотография, глядя на которую, невольно улыбаешься. «Вечерняя Москва» предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с читателями и принять участие в нашей акции!

Нужно:

— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.

— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.

— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.

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