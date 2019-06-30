ЗОЖ — это пока не о нас

На днях крупный сетевой магазин опубликовал данные опроса, согласно которому дачники (в том числе московские) стали «зожнее»: каждый четвертый начал стал выращивать больше овощей. ЗОЖ, напомним, — это прижившаяся и ставшая отдельным словом аббревиатура, означающая здоровый образ жизни.

Компания пишет: интерес к огороду возрос, 25 процентов опрошенных этим летом посадили больше овощей, чем в прошлом году. Основная мотивация прозрачна, как маринад для помидоров: это вроде как желание вырастить экологически чистые продукты для детей и семьи. А для магазина — способ подчеркнуть верно выбранное торговое направление и привлечь новых адептов. Причем исследование настоятельно показывает именно равнение общества на экологию: теперь важно не количество, а качество выращиваемого. В Сети же многие поспешили сделать вывод: мы начали питаться правильнее, мы молодцы, рабы — не мы.

Дай бог, как говорится. И съесть с грядки свой огурчик (не политый никакой дрянью) — дело, конечно, святое. И свой помидор пахнет так, что голова кругом... Но с выводом о правильности питания явно поспешили.

В последние два года у нас на даче бум некрупного производителя: начиная с пятницы все выходные подряд шныряют по поселку машины, торгующие колбасами и какими-то мясными или псевдомясными изысками от не самых известных производителей, творогом и маслом без опознавательных знаков, а главное — выпечкой. Колбасы скупаются жадно, сосиски — ожерельями. Но выпечки берут особенно много. Количество ее наименований запредельно. Чего только нет! А главное — она, выпечка, всех цветов: есть белая и желтая, а есть и какая-то красноватая, похожая на вареного рака (краситель в помощь), и с едкой, химически-зеленой начинкой, нахально именуемой «киви», и даже какие-то голубоватые, как яйца дрозда, булочки космического вида продаются. Разметается все до нуля. Ибо дачные чаепития — святое.

Если машина не приехала, сладкое скупается в ближайших магазинах. Тоже в запредельном, повторюсь, количестве: пакетами, упаковками, ящиками. Обычно волокут эти запасы к машинам люди, скажем так, далекие от изящества. И — как ни парадоксально — именно те, кто больше других ратует за свои огурчики и экологически чистую репку. Получается забавный диссонанс: экологический огурец-молодец позволяет сделать вывод о правильном питании и равнении на экологию, при этом нация со всей очевидностью жиреет, поедая булки, еще и неизвестно из чего выпеченные, чем покрашенные и чем начиненные.

Зачем же обманывать самих себя? Незачем! Да, сажать «чистые» овощи — модно. Точно так же, как варить экзотическое варенье, мариновать шашлык без уксуса, есть японские суши даже на даче. Но это вовсе не отменяет нашего бескультурья в смысле еды в целом и только подчеркивает характерный для нас дуализм, определенную неискренность, склонность к самообману. Пока получение экологически чистой продукции — фенька, фишка, повод для разговора и похвальбы, отчасти, конечно, удовольствие и удовлетворение потребности в уходе за землей, которая развивается с годами почти у всех. Но это ничего пока не значит. Булки и колбаса рулят и формируют фигуры, а не огурцы. Что бы ни говорили цифры.

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