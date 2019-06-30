Более 70 миллионов мероприятий для детей провел Роскомнадзор в апреле-мае
Более 70 миллионов мероприятий для несовершеннолетних провела Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в апреле–мае 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Суммарный охват этих мероприятий составил почти 60 миллионов человек.
— С апреля по май 2019 года на территории России сотрудниками территориальных управлений Роскомнадзора проведено более 70 миллионов мероприятий среди несовершеннолетних с суммарным охватом более 59,9 миллиона человек, — уточняется в сообщении.
Форматы мероприятий были различные: внеклассные занятия, семинары, дистанционные уроки и даже образовательно-выставочные проекты. Самыми эффективными оказались форматы внеклассных занятий, а также размещение информации в электронных дневниках.
— В дальнейшем территориальными управлениями Роскомнадзора планируется продолжать информационно-просветительскую работу среди несовершеннолетних, — цитирует ведомство агентство «Москва».
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