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«Машина» нашего времени

Елена Булова
• 18:30 • 30 июня 2019
29 июня вечером рок-группа "Машина времени" дала концерт на стадионе "Открытие-Арена" в честь своего 50-летия. 

Казалось, что любовь фанатов, даже остановила дождь, который лил в столице в течении последних нескольких дней.

Полвека… С ума сойти!  Память настойчиво уносит в конец семидесятых. И ведь – словно вчера это было. Наши  мальчишки- старшеклассники, сидят рядочком на длинном стареньком столе, вынесенном на задворки школы. Сидят и  в пять гитар, дружно долбают струны. И во всю силу своих луженых глоток орут: «Вот – новый поворот! И мотор ревет!» Спрашивать, кто автор  - нет смысла. И так известно: мы все помешаны на песнях «Машины времени». «Черно-белый цвет» и «Марионетки»  раздаются из каждой подворотни, звучат на всех дискотеках города.

Удивительно, но в отечественной рок-летописи «Машина времени» наверняка останется единственно группой, добравшейся до своего «полтинника», сохранив при этом основной костяк исполнителей. Ведь трудно представить себе допустим, «Мумий Тролля» или  хотя бы тот же «Ленинград» в качестве юбиляров, празднующий пятидесятилетие. Но у Макара, (так зовут  друзья Андрея Макаревича)  с сотоварищами,  за годы существования группы не было ни одного серьезного простоя. Семидесятые  резко катапультировали «Машину» в лидеры советского рока. И с тех пор – будь то годы стагнации или перестройка, демократические 90-е  и полемические нынешние – «Машина» всегда была способна собрать многотысячную толпу на площади, в том числе и Красной, где отмечала свое 25-и или  35-летие. Зрители разных поколений требовали наперебой, то  «Скачки», то «Костер», или более поздние «Перекрёсток семи дорог», «Однажды мир прогнется под нас» или «Звезды не ездят в метро».

В отечественной рок-летописи «Машина времени» наверняка останется единственно группой, добравшейся до своего «полтинника» Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Вот и думается: страна развалилась, идеология рухнула, а они держатся, упорно не превращаясь ни в музейный экспонат эры магнитофонных бобин и нелегальных «кварников», ни в  «пьедестальных» аксакалов нашего отечественного рока. Как им это удается? Видимом, потому что - те еще «фрукты», себе на уме. И слово Макара по–прежнему резонансно: стоит ему высказаться в СМИ или оставить пост, как он тут же обрастает комментами, догадками, нападками, становясь топовой новостью. Ну, или просто – поводом для воя и самоутверждения «знатоков» в соцсетях. Меня, кстати, всегда удивляло то, как люди несостоявшиеся лихо выступают с обличениями и почему-то берут на себя право решать за «Машину», где им быть, и что делать или не делать. Но это – к слову.

Кстати, что именно нужно делать или не делать «Машине времени» советовали вообще все. К ее  истории лучше всего подходит цитата из Рязановского «Гаража»: «В молодости меня били, причем за то, за что потом давали премии…» Вспомнить хотя бы опус одной столичной федеральной газеты, напечатанный в 1982 году, который назывался «Рагу из синей птицы». И ведь подписались под ним уважаемые люди. Под коллективным «неодобрямсом»  поставили подписи те, кто «посвятил свою жизнь музыке, литературе и эстрадной режиссуре», и  вот они «авторитетно  заявляли (так и значилось в статье), что пением выступления «Машины времени назвать нельзя». Жалко, что мы не увидели потом крупным планом их лица на ТВ-экранах, когда на излете 20 века президент России Борис Ельцин награждал «не умеющую петь» группу  «Машина времени» орденом «За заслуги в развитии музыкального искусства».

Вот ведь и уважаемый Микаэл Таривердиев, в свое время прослушавший песню «Кого ты хотел удивить?»,  решительно посоветовал Андрею Макаревичу  прекратить заниматься ерундой, а заняться своим прямым делом – то есть «архитектурой» (Макаревич ведь закончил МАрхИ). Микаэл Леонидович немного не дожил до  момента, когда в 2003 году Владимир Путин вручал именно музыканту, а вовсе не архитектору Андрею Макаревичу орден «За заслуги перед Отечеством».

Я это – к тому, что «Машина» неслась  вперед  столь стремительно, зачастую  так сильно опережая свое время,  и траектория  ее движения была столь витиевата, что многие почтенные (и неглупые) люди за ними просто не поспевали. Все новое вообще пробивается с трудом. Макаревич и ребята прочувствовали это своим хребтом, часто принимая удары грудью, прокладывая дорогу себе и другим. Например, когда первыми из отечественных рок-исполнителей перешли в Росконцерт. И хотя через два  года практически все известные рок-музыканты там числились, но первый удар критиканов достался именно «Машине». Их упрекали в продажности. А затем им  же пеняли на то, что они снялись в массовом кино. И хотя через несколько лет Цой и БГ тоже сыграли в кино, но это уже воспринималось как вполне нормальный факт:  грязь  «преданных» фанатов рока была вылита на головы «Машины времени». Пар вышел.

К счастью,  Макаревич, (как и Кутиков, как и Ефремов),  всегда оставались собой, оставляя и себе и другим право на ошибки. И, считая, что живут в демократичной стране,  оставляли за собой еще и право высказывать собственное мнение. Даже если оно шло в разрез с  общепринятым (и положа руку на сердце, разве не за это ли мы полвека любим их песни?)

Группа, как говорят сами ребята,  для них всегда оставалась «храмом», а не работой. Душой они не кривили, над власть не прогибались. Их «согревал и вел наш доморощенный, битый-побитый, но все-таки rock-n-roll».  И что бы  не приключилось, этот огонь был жив - «мы не любили несправедливость, мы не терпели лжи».

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»
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