Наказывать нельзя, а убивать можно...

Однажды молодой Джордж Оруэлл, будучи о ту пору офицером полиции в Бирме, застрелил разбушевавшегося рабочего слона, который затоптал бедного индуса. Поступок офицера и будущего писателя многие англичане осудили: рабочий слон стоит дорого, а жизнь индуса не стоит ничего. Вот эту бесчеловечную логику колонизаторов я вижу в решениях наших депутатов и нашего правительства. Первые не так давно приняли закон «Об ответственном отношении к животным», а вторые сейчас его творчески развивают, принимая подзаконные акты в обеспечение.

Если вкратце, наше правительство умудряется заботиться о животных больше, чем о людях. Например, рабочий день в цирке для животных установят продолжительностью в 5 часов. То есть учиться трюкам и тренироваться в их исполнении животное должно не более пяти часов в день – дабы избежать «развития стресса». А вот слесарь на заводе должен повторять свои трюки у станка 8 часов в день, хотя, строго говоря, человек – тоже животное. Но, видимо, в правительстве полагают, что он к стрессам не склонен и может пахать ровно треть суток.

Далее. Впавшие в безбрежный гуманизм чиновники решили запретить во время дрессировки методы отрицательного подкрепления, разрешив только положительные. Ну, это понятно: хвалить и поощрять можно, а наказывать ни в коем случае нельзя: негуманно. А вот наказания людей на работе, например, в виде штрафов, отчего-то не запретили. И не только на работе – попробуйте превысить на дороге скорость, и вам прилетит наказание. Даже семейное насилие у нас умудрились легализовать – можно шлепать детей или жену, а вот животных ни в коем случае, к ним допустимо применять только положительное подкрепление.

Наше правительство умудряется заботиться о животных больше, чем о людях. Например, рабочий день в цирке для животных установят продолжительностью в 5 часов. То есть учиться трюкам и тренироваться в их исполнении животное должно не более пяти часов в день – дабы избежать «развития стресса» Фото: Алексей Орлов, "Вечерняя Москва"

Наконец, запрещено давать зверью лекарственные и нелекарственные препараты с целью повышения эффективности цирковой работы, если эти препараты могут ухудшить здоровье. То есть речь идет о допинге – он в отношении братьев наших меньших будет запрещен. А вот вам самим загоняться стаканами крепкого кофе для сдачи в срок квартального отчета вполне можно. Ваше здоровье в этом смысле правительство не волнует. Более того, вы можете гробить его даже легальными наркотиками – водкой или никотином. А вот делиться с животными права не имеете, ведь это вредно для организма млекопитающих. Как будто мы не млекопитающие!..

В этой связи скажу следующее: это самая настоящая дискриминация человека по видовому признаку!.. А если без шуток, эта показная сверхзабота о животных, а также появление в речи западного человека такого термина, как «права животных», есть наилучшая иллюстрация идиотичности современного лево-либерального дискурса. Ну, о каких правах животных может идти речь, если животные не создали цивилизацию со всеми ее атрибутами, включая юриспруденцию и само понимание права? О каких «юридических правах» может идти речь по отношению к существам, которые не могут распоряжаться имуществом, расписаться на договоре и понять его смысл?

Нет, я тоже против жестокого обращения с животными, но до маразма-то зачем доходить? В конце концов, демагогически делать вид, будто мы щепетильно заботимся о правах братьев наших меньших и при этом совершать по отношению к ним массовый геноцид - а как еще назвать забой скота миллионами голов на мясных фабриках? - есть вопиющее лицемерие. Весьма характерное для нашего вида…

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