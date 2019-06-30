СК расследует дело об избиении девушки в центре столицы
• 20:03 • 30 июня 2019
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Побои»
Фото: Следственный комитет РФ
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ведомство будет расследовать дело об избиении девушки двумя мужчинами, которое произошло в центре Москвы.
Ранее дело было изъято их органов полиции.
Юлия Иванова сообщает, что избиение состоялось в ночное время. Двое мужчин подошли к молодой девушке и сделали ей непристойное предложение о вступлении с ними в интимную связь.
— Получив отказ, нанесли последней удары в область головы, после чего скрылись, — цитирует Иванову агентство городских новостей «Москва».
Она отмечает, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Побои».
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