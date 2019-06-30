Национальные праздники отметили народными гуляньями

Концертные выступления, национальные сарафаны, пестрые ленты — белорусский праздник «Купалье» в парке «Ручеек», несмотря на далеко не летную погоду, проходит с полным размахом. На двух концертных площадках под открытым небом выступают творческие коллективы, зазывая посетителей в народные хороводы. В зоне мастер-классов рукодельницы учат плести венки, которыми чуть позже обрамят зажженные свечи. Старинная белорусская примета гласит: если пустить такой венок на воду и загадать желание, оно непременно сбудется.

— Сейчас у нас редко когда бывает возможность сделать что-то своими руками, оторваться от компьютеров, телефонов и просто вспомнить, как жили наши предки пару сотен лет назад, — говорит гость «Купалья» Игорь Антонцев, пришедший на праздник вместе с семьей. — Современная молодежь даже в кузнице никогда не бывала, не говоря уже о том, чтобы показать свою удаль! Хочется все-таки растить детей без отрыва от культуры, от народных умений. Так что почему бы не провести выходной здесь?

Считается, что «Купалье» исторически связано с днем летнего солнцестояния, для которого масштабные народные гулянья — обязательный атрибут. Простор для самовыражения на праздничной площадке безграничен: вот гостей учат высекать чистый огонь по древней традиции, а рядом детям показывают, как сшить кожаный браслет с написанным глаголицей именем. В соседнем же шатре мастерицы вяжут куклы-обереги, задача которых, согласно поверью, — не пускать в дом злых духов.

— Этот самобытный белорусский праздник никого не может оставить равнодушным, — убежден глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков. — Мы подготовили для гостей множество активностей, раскрывающих богатство белорусской культуры.

А в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» состоялись чувашские народные гулянья «Акатуй». По традиции они символизируют окончание весенних полевых работ и олицетворяют богатое духовное наследие.

— Мы хотим показать, что все народы России — одна большая и дружная семья, — говорит участница московского чувашского хора «Атал-Волга» Галина Чебукова. — И почему бы не показать в такой яркий и значимый для нас день, как и чем живет Чувашия — неотъемлемая часть нашей огромной страны. Тем более что в этом году мероприятие приурочено к празднованию 550-летия города Чебоксары — столицы нашей республики.

Действительно, отдыхать с размахом чуваши умеют. Ярмарка национальной продукции, состязания по чувашской традиционной борьбе «керешу», напитки и свежайшая выпечка — разве может такое гостеприимство оставить равнодушным?

Не отстает и мордовский народ. В парке «Кузьминки» их национальная диаспора провела ежегодный праздник «Шумбрат». Символ дружбы и веселья — он по традиции объединил песни, пляски и старинные обряды. Живущие в столице мордвины встретили посетителей горячими блинами. Всех желающих приобщиться к древней культуре научили прясть на прялке с веретеном, резать по дереву и вышивать. А главным событием праздника стал «Хоровод дружбы», участники которого запустили в небо тысячу воздушных шаров, символизирующих единство, добро и благополучие.

— «Шумбрат» в переводе на русский язык обозначает «здравствуй», — рассказывает полномочный представитель Республики Мордовия при президенте России Виктор Чиндяскин. — Это день, когда мы все стремимся встретиться со старыми друзьями и знакомыми, рассказать о своих достижениях, послушать с детства родные нашему сердцу песни. Это праздник души.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Петров, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— Мы принимаем праздник «Купалье» в столице уже в четвертый раз. Отмечают его горожане довольно активно и одновременно на территории разных парков. Это не только белорусский праздник, его принято отмечать в культуре всех восточных славян, в том числе русских и украинцев. Но именно белорусы дошли до наших времен с традиционным пониманием значения «Купалья».

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