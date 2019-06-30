Пожарные и спасатели колледжа имени Максимчука примерили свои первые погоны
Торжественный выпуск с вручением дипломов провели прямо под дождем на внутреннем плацу здания столичного ГУ МЧС. Столь важное событие было обставлено на высшем уровне: принимали парад начальник ГУ МЧС генерал-полковник Илья Денисов, начальник Московского пожарно-спасательного центра Иван Подоприхин и представители ветеранской организации пожарных частей и войск гражданской обороны.
— Сегодня от вашей активной позиции зависит многое, — сказал Денисов. — Именно молодежь является генератором новых позитивных преобразований. Убежден, что объединив усилия, вы сможете не только успешно решать проблемы и отстаивать интересы, но и создадите прочную основу для будущего — как своего, так и нашей страны.
Знаменный расчет, с белыми бантами в косах и с церемониальными саблями, провел под музыку духового оркестра ритуал прощания с боевым знаменем. Во время марша будущие пожарные и спасатели слитным движением бросали себе за спины монеты. Этот «денежный дождь» символизирует блестящее будущее молодых офицеров: они «освещают небо над собой звездами», так же как и первыми звездами на погонах.
Колледж выпустил 288 специалистов, половина из них продолжит учебу в профильной Академии МЧС.
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