Приемная кампания вузов впервые стартовала на выставке «Навигатор поступления»

В ее рамках два десятка знаковых федеральных вузов начали принимать документы у московских выпускников и, соответственно, абитуриентов 2019 года.

— Представители учебных заведений также рассказали, как поступить на бюджетное отделение, как выбрать специальность, исходя из результатов ЕГЭ, и чем отличаются первая и вторая волна приема, — сообщили в пресс-службе организационного комитета «Навигатора поступления».

Стенды вузов и залы, где проходили мастер-классы экспертов по профориентации и поступлению, заняли целых два этажа центра. Причем ждали здесь не только абитуриентов этого года.

— Если ребенку до поступления еще далеко, то сейчас, летом, лучшая пора для спокойного и осознанного выбора профессии, определения стратегии подготовки к новому учебному году, — прокомментировали «ВМ» организаторы.

С этим помогали в том числе и работавшие на выставке специалисты по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, а также выбору репетитора. А в интерактивной «Зоне тестирования» старшеклассники могли пройти диагностику и оценить знания по предметам, необходимым для поступления.

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