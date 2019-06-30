Разве вместе нам было плохо

Когда вновь возникают проблемы с ближайшими соседями, как нынче с Грузией, хочется стукнуть кулаком по столу с досады. Ну сколько можно!

Европа пожинает плоды объединения, а мы все смакуем стародавние обиды, начиная их исчисление то с Вещего Олега, то с царицы Тамары. А ведь это мы, а не европейцы, были пионерами глобализации! Текстильщики Иванова работали на узбекском хлопке. Металлургов снабжали углем Караганда и Донбасс.

Радиоприемники рижского завода ВЭФ имелись, кажется, в любой советской семье. От Москвы до самых до окраин пили грузинские и молдавские вина, закусывая балтийскими шпротами. Да, крен в сторону производства и оборонки, о потребителе думали в последнюю очередь, но — на минуточку! — это была вторая экономика мира. Мы все: украинцы, кавказцы, русские — очень нуждались друг в друге.

А еще мы были друг другу интересны. Легендарный грузинский кинематограф фактически представлял собой экспортный продукт, рассчитанный на русского зрителя.

Не стало этого зрителя — пропало и кино. А литовский театр, поразивший всех в восьмидесятые! А балет «Спартак» Арама Хачатуряна! А писатели с окраин империи, которые стали классиками благодаря журналу «Дружба народов»! А наша золотая баскетбольная команда на Олимпиаде-88, где играли литовцы, украинцы, русские, латыш. Потом они разбрелись по своим сборным, и больше никто ничего не выиграл.

В саду «Эрмитаж» в четвертый раз прошел грузинский праздник Тбилисоба Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Порой приходится слышать, что на самом деле никакой дружбы народов не было, была лишь клетка, из которой все разбежались, едва приоткрылась дверца. Полноте! Нас объединяло многое, и в первую очередь — великая война, горе страшных потерь и общее счастье победы. Всем миром мы поднимали рухнувший во время землетрясения Ташкент, вместе полетели в космос, строили БАМ и осваивали целину. Могло бы быть как в США, где в этническом плавильном котле рождается американская нация. Или как во Франции, добивающейся полной ассимиляции мигрантов. Но в СССР коммунистическое общество видели не единым народом, а союзом наций.

Работали национальные школы, театры, университеты, где тлели порой огоньки национализма. Юным шептали: «Вас ущемляют, унижают, обирают…» Не рассказывая, сколько вкладывала Россия в бывшие республики и кто кого на самом деле кормил.

Где же ты, о дивный новый мир, что должен был расцвести на обломках Союза? Азербайджан живет на доходы от каспийской нефти, у Эстонии высокий ВВП. Но в целом проиграли все — как ослабшие пальцы, сжатые прежде в кулак.

Прошло уже столько лет, что в своих бедах каждый вправе винить лишь себя. Особенно если вспомнить прошлое и честно ответить: разве вместе нам было плохо?

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