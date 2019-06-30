Разве вместе нам было плохо
Европа пожинает плоды объединения, а мы все смакуем стародавние обиды, начиная их исчисление то с Вещего Олега, то с царицы Тамары. А ведь это мы, а не европейцы, были пионерами глобализации! Текстильщики Иванова работали на узбекском хлопке. Металлургов снабжали углем Караганда и Донбасс.
Радиоприемники рижского завода ВЭФ имелись, кажется, в любой советской семье. От Москвы до самых до окраин пили грузинские и молдавские вина, закусывая балтийскими шпротами. Да, крен в сторону производства и оборонки, о потребителе думали в последнюю очередь, но — на минуточку! — это была вторая экономика мира. Мы все: украинцы, кавказцы, русские — очень нуждались друг в друге.
А еще мы были друг другу интересны. Легендарный грузинский кинематограф фактически представлял собой экспортный продукт, рассчитанный на русского зрителя.
Не стало этого зрителя — пропало и кино. А литовский театр, поразивший всех в восьмидесятые! А балет «Спартак» Арама Хачатуряна! А писатели с окраин империи, которые стали классиками благодаря журналу «Дружба народов»! А наша золотая баскетбольная команда на Олимпиаде-88, где играли литовцы, украинцы, русские, латыш. Потом они разбрелись по своим сборным, и больше никто ничего не выиграл.
Порой приходится слышать, что на самом деле никакой дружбы народов не было, была лишь клетка, из которой все разбежались, едва приоткрылась дверца. Полноте! Нас объединяло многое, и в первую очередь — великая война, горе страшных потерь и общее счастье победы. Всем миром мы поднимали рухнувший во время землетрясения Ташкент, вместе полетели в космос, строили БАМ и осваивали целину. Могло бы быть как в США, где в этническом плавильном котле рождается американская нация. Или как во Франции, добивающейся полной ассимиляции мигрантов. Но в СССР коммунистическое общество видели не единым народом, а союзом наций.
Работали национальные школы, театры, университеты, где тлели порой огоньки национализма. Юным шептали: «Вас ущемляют, унижают, обирают…» Не рассказывая, сколько вкладывала Россия в бывшие республики и кто кого на самом деле кормил.
Где же ты, о дивный новый мир, что должен был расцвести на обломках Союза? Азербайджан живет на доходы от каспийской нефти, у Эстонии высокий ВВП. Но в целом проиграли все — как ослабшие пальцы, сжатые прежде в кулак.
Прошло уже столько лет, что в своих бедах каждый вправе винить лишь себя. Особенно если вспомнить прошлое и честно ответить: разве вместе нам было плохо?Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»