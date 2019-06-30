Почти половина россиян высказывается против идеи урезать рабочую неделю

По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, к сокращению рабочей недели общество подталкивает технический прогресс и хронический стресс, охвативший работающее население, а это плохо сказывается на производительности. Идею урезать рабочие будни до четырех дней в неделю глава правительства высказал на Международной конференции труда 11 июня.

Результаты опроса ВЦИОМа показали, что отдыхать три дня в неделю не желают аж 48 процентов респондентов. Причем большая часть их живет в небольших и средних городах.

Жители же Москвы, Санкт-Петербурга и других мегаполисов теоретически не против лишнего выходного. 29 процентов респондентов восприняли идею премьера Медведева с позитивом (из них 39 процентов — молодые люди от 25 до 34 лет), 17 процентов остались к ней равнодушны и 6 процентов не смогли определиться с ответом.

Чем же вызваны такие нетипичные для нас результаты? Эксперты поясняют: россияне сегодня скрупулезно считают деньги и не готовы отказаться от части зарплаты. А это придется сделать, если рабочая неделя будет сокращена. Не те времена сейчас, чтобы много отдыхать и мало работать. И 89 процентов респондентов исследования ВЦИОМа осознают, что за лишним выходным последует снижение доходов.

И уж особенно боятся таких последствий для кошелька пенсионеры.

— Еще раньше был проведен другой опрос, результаты которого не порадовали, — комментирует социолог Юрий Московский. — Людей спросили: «Что вы будете делать, если вам дадут лишний выходной?» — и многие ответили, что найдут дополнительную подработку. Не потому, что все такие трудоголики, а потому что денег не хватает.

В то же время более состоятельные жители крупных городов, сказавшие «да» четырехдневной рабочей неделе, готовы использовать дополнительный выходной с выгодой, но не материальной: проводить больше времени с семьей, заниматься здоровьем и спортом.

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